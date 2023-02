L'horoscope du jeudi 23 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C’est encore une belle journée, surtout 2e et 3e décan. Une idée que vous aviez en tête pourrait se concrétiser, à moins que vous n’ayez les nouvelles que vous attendiez d’un ami, ou de quelqu’un que vous avez rencontré récemment. Vous semblez être très impatient de renouer le contact avec cette personne. 3e décan, né le dernier jour du signe (19 avril), Pluton est encore en dissonance pour quelque temps : ne soyez pas trop pessimiste sur l’avenir.

Taureau

Est-ce que vous ne seriez pas en train de remâcher quelque chose depuis hier ? On vous a vexé, ou alors quelqu’un a oublié de tenir une promesse ? En tout cas, vous en voulez à une personne qui ignore les sentiments qui vous agitent intérieurement. Ne croyez-vous pas que vous devriez vous en débarrasser et dire tout haut ce que vous pensez tout bas ? En tout cas, vous en aurez la possibilité aujourd’hui (2e décan).

Gémeaux

L’un de vos projets semble être en bonne voie, et vous avez l’intention d’en parler, peut-être pour tester votre idée. Autant les natifs du 1er décan ont de la chance en ce moment et obtiennent des accords, autant ceux du 2ème décan peuvent se heurter à un obstacle. Attendez la semaine prochaine, l’obstacle aura disparu et vous pourrez solliciter de l’aide pour ce que vous voulez, sans affronter un refus. Donc, patience.

Cancer

Pour vous, comme pour certains autres signes, l’argent c’est la liberté. Parfois vous le payez cher en quantité de travail, mais au bout du compte vous êtes satisfait, vous avez gagné votre indépendance. Autant vous pouvez rester dépendant sur le plan affectif, à votre famille par exemple, autant sur le plan professionnel vous pouvez être totalement libre à partir du moment où vous gagnez votre vie. Ayez de l’ambition dans ce domaine.

Lion

Il y a toujours de très bons aspects, avec toutefois un bémol. Depuis quelques jours, il y a de la contestation chez ceux du 2e décan qui sont nés après le 8 août. Vous avez un esprit de contradiction très prononcé et vous critiquez tout ce qu’on vous dit. Vous avez besoin, semble-t-il, de vous détacher de quelque chose ou de quelqu’un, ce que vous ne pouvez pas faire dans la douceur et la gentillesse. Ça se terminera fin mai.

Vierge

Pour vous, la liberté c’est le travail. Ce n’est pas l’argent, ce n’est pas la réussite, c’est de vous sentir utile dans ce que vous faites et que vous soyez rémunéré équitablement, comme les autres, à la hauteur du travail effectué. Si vous le pouvez, n’aspirez pas à la retraite, à moins que vous n’ayez envie de faire autre activité... Ne rien faire est de l’ordre de l’impossible pour la vraie Vierge qui se sent exister par son travail.

Balance

Peu à peu vous progressez mais ce n’est pas aussi rapide que vous le souhaiteriez : vous avez un projet à mettre sur des rails et vous êtes pressé. Il semble que la période Bélier, à partir du 20 mars, sera plus intéressante pour démarrer quelque chose. Là, nous sommes encore en période Poissons et les choses peuvent prendre du retard parce qu’il manque un élément, ou que le travail n’est pas tout à fait terminé. Il le sera très bientôt.

Scorpion

Depuis quelques jours, les personnes avec qui vous échangez ne sont pas très sympathiques, ni très faciles. Il y a eu dans le ciel une dissonance entre Mercure et Uranus, qui laisse penser que vous avez eu affaire à des personnes qui avaient des idées contraires aux vôtres et qui ne vous laissaient pas vous exprimer : on vous coupait la parole à tout bout de champ. C’est encore actif, pour le 2e décan surtout, jusqu’à vendredi, peut-être samedi.

Sagittaire

De très belles énergies aujourd’hui encore. Quel que soit votre décan, vous disposez d’une planète favorable. 1er décan, c’est Vénus qui valorise vos sentiments et vous donne aussi l’impression d’être aimé, apprécié. 2e décan, Mercure vous permet de vous exprimer et de rétablir un équilibre entre vous et l’autre (conjoint, associé), et 3e décan, Saturne est encore en harmonie pour vous calmer, vous empêcher d’aller trop vite en besogne.

Capricorne

L’harmonie entre la Lune, Mercure et Mars démontre que vous êtes un peu agité intérieurement. Apparemment on vous doit de l’argent, c’est officiel, et vous aimeriez que cela ne traîne pas. Vous en avez besoin, or il y a encore des étapes à passer pour que vous obteniez ce qui vous revient. 1er décan, ça ira peut-être un peu plus vite dans la mesure où une vente pourrait être signée très prochainement. Cependant, il faudra encore patienter un temps.

Verseau

L’harmonie entre Mercure et Mars est mise en lumière aujourd’hui et si vous êtes du 2e décan, vous obtiendrez tout ce que vous voulez, mais en vous montrant légèrement insistant. N’hésitez pas à avoir l’air sûr de vous, il faut impressionner vos interlocuteurs, leur donner une image de vous de quelqu’un qui ne lâche pas prise facilement. 1er décan, tout baigne, il est possible que vous ayez rencontré quelqu’un avec qui ça matche.

Poissons

Avant de demander quoi que ce soit à vos proches, pourquoi ne pas vous le demander à vous-même ? Vous apporter ce dont vous avez besoin, ne pas dépendre des autres, n’est-ce pas la vraie liberté ? Les astres, à travers Mercure en Verseau, vous parlent de votre liberté aujourd’hui et du fait qu’elle reste à conquérir pour ceux d’entre vous qui, d’une certaine manière, se sentent et même se savent dépendants des autres.

