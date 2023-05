L'horoscope du jeudi 19 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Né après le 8 avril, vous avez les faveurs de Vénus et la volonté de conquérir quelqu'un qui vous plaît, et même pour certains de reconquérir leur ami/e. Si on vous reproche d'avoir été négligent, ne le prenez pas à la légère : il se peut que l'autre ait besoin de plus d'attention pour se sentir rassuré, en sécurité affective.

Taureau

Mars et Pluton entament un bon aspect qui indique que vous allez disposer d'une grande force, physique ou morale, 3e décan. Une force réparatrice, dont vous avez besoin pour lutter contre la dissonance de Saturne qui vous donne un sentiment d'échec ou de peur de l'échec qui peut avoir pour effet de vous paralyser.

Gémeaux

C'est vrai, ce n'est pas terrible pour le 3e décan, mais face aux difficultés que vous affrontez, vous êtes bien soutenu et vous pouvez vous reposer sur ceux qui vous aident. Ils sont solides moralement et peuvent vous communiquer de leur expérience, sans quoi vous seriez tout de même un peu perdu (né autour du 16).

Cancer

Le bon aspect entre Mars et Pluton peut vraiment vous booster, vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour lutter contre ceux qui cherchent à vous dominer, à avoir le contrôle sur vous (3e décan). Cela dit, c'est peut-être vous qui avez besoin de reprendre le contrôle sur votre vie, et sans faire de concession.

Lion

Vous pensez peut-être que vous ne devez pas faire de sentiment, que ce serait une preuve de faiblesse, alors que c'est peut-être au contraire ce qu'on attend de vous ! Un peu plus d'écoute, de sensibilité seraient les bienvenus, surtout si vous êtes de ceux qui affrontent un problème, de nature sentimentale ou amicale.

Vierge

Le bon aspect entre Mars et Pluton qui est en train de se mettre en place et sera exact la semaine prochaine, est de nature à faire de votre faiblesse une force ! C'est-à-dire que si vous avez un problème relationnel, vous pourrez peut-être retourner la situation en votre faveur, trouver le point faible de l'autre et en profiter !

Balance

Si vous sentez que vous avez des blocages (3e décan surtout) et que vous avez l'impression que vous n'en sortirez jamais, la conjoncture vous conseille de vous épancher auprès d'un thérapeute, de manière à transformer le négatif en positif. Vous en êtes tout à fait capable, il faut juste décider de vous prendre en main.

Scorpion

Vous êtes très bien servi, 3e décan, par l'harmonie entre Mars et Pluton. Ce sont les deux maîtres de votre signe et ils ont pour mission de vous rendre inflexible. C'est-à-dire qu'aucune influence ne vous atteindra et que vous n'en ferez qu'à votre tête, vous ne laisserez rien passer ! Peut-être faudrait-il être un peu plus souple ?

Sagittaire

La dissonance de Mars étant ce qu'elle est, il est possible que vous vous mettiez facilement en colère en ce moment. Tout le signe y a eu droit, mais là c'est le 3e décan qui trinque. Peut-être faudrait-il apprendre à gérer vos mouvements de colère, cela ne peut que se retourner contre vous à certains moments.

Capricorne

La conjoncture, qui harmonise Mars et Pluton vous est favorable, vous allez pouvoir profiter (3e décan) des bons côtés de Pluton. C'est-à-dire que votre énergie s'emploiera à réparer quelque chose - un objet, une relation - et que vous ne lâcherez pas prise avant d'avoir obtenu ce que vous voulez. Rien ne vous arrêtera.

Verseau

Mercure et Jupiter sont parfaitement alignées pour le 1er décan, mais Mercure est rétrograde et l'opportunité que vous avez à saisir n'est pour l'instant pas confirmée. Comme je vous l'ai déjà dit, il va probablement falloir attendre que Mercure ne soit plus rétrograde (à partir du 3 juin), et vous obtiendrez la confirmation voulue.

Poissons

Dans votre signe, 3e décan, Mars s'allie avec Pluton et ce n'est pas du tout la même chose qu'avec Neptune, qui était encore active en début de semaine. Avec Pluton, vous reprenez des forces contre les mauvaises influences et surtout contre ceux que vous considérez comme des amis et qui sont en fait de "faux amis".

