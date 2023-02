L'horoscope du jeudi 16 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, et surtout né fin mars, vous aurez de la colère en vous aujourd’hui, probablement parce que vous vous sentirez coupable de quelque chose. Ce sera anodin, du banal, mais vous monterez ce détail en épingle. A moins que vous ne trouviez le moyen d’attribuer la faute à quelqu’un d’autre, une forme d’auto-défense que vous pratiquez souvent et qui, si elle réussit à vous calmer, n’a pas du tout le même effet sur vos proches.

Taureau

Vous entendrez quelqu’un exprimer une opinion sur le boulot, ou sur une situation sociale, et cela vous fera réfléchir à vos propres opinions, qui sont apparemment très différentes de celles que vous avez entendues. Cela vous troublera de manière très passagère mais dites-vous que tout ce qui vous fait réfléchir est nécessaire. Vous ne devriez pas suivre/accepter la pensée de tout le monde, après tout, vous n’êtes pas comme tout le monde, non ?

Gémeaux

L’évolution d’une certaine situation pourrait vous tourmenter plus que de coutume. Peut-être parce qu’en ce moment, tout ce qui se passe ici et là vous intéresse. En particulier une situation qui se joue « ailleurs », dans un autre pays. Cependant, c’est aussi le monde des idées et celui de l’opinion générale qui peut être l’objet de vos inquiétudes. La façon dont les gens ont parfois des certitudes inamovibles vous interroge.

Cancer

On sait à quel point vous êtes sensible, et en particulier à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à l’abandon. Même si cela ne vous concerne pas directement comme ce sera le cas aujourd’hui ! Vous apprendrez quelque chose qui vous fera ressentir une émotion que vous connaissez bien, et même si vous êtes très empathique, il serait intéressant que vous vous demandiez pourquoi cette émotion surgit et ce qu’elle vous rappelle exactement.

Lion

La Lune étant en Capricorne, votre ressenti pourrait être légèrement négatif. Disons que vous serez un peu trop réaliste sur votre situation, ou sur la situation du monde en général. Alors qu’il y a peut-être des raisons d’espérer que cela s’arrange, peut-être pas tout de suite, mais d’ici le printemps. Cela dit, ce sont vos opinions personnelles et si quelqu’un essaye de les contredire aujourd’hui, vous en rajouterez probablement.

Vierge

Vous êtes passagèrement malmené par Mars (et encore) si vous êtes du 2e décan, mais cela va cesser rapidement. 1er décan, il y a un problème avec votre esprit critique qui semble un peu négatif en ce moment. Il faut que vous y pensiez avant de faire une remarque, même anodine car il est possible que votre interlocuteur le prenne mal. Cependant, si la critique est tournée de manière positive, cela peut au contraire rendre service.

Balance

Des émotions que vous gardiez enfouies, peut-être parce que vous pensiez qu’elles déplairaient, demanderont à s’exprimer aujourd’hui et je ne vous conseille pas de les refouler. Vous avez tendance à le faire, parce que vous êtes souvent assailli d’émotions et de sensations que vous jugez un peu sévèrement, mais plus vous les refoulez, plus elles vont ressortir ailleurs, dans votre corps sous forme de petites douleurs la plupart du temps.

Scorpion

Les souvenirs sont étranges et plus ils sont lointains, moins ils sont fiables ; exception faite des souvenirs traumatiques, les autres se modifient, se transforment, se mélangent au fil du temps. C’est le cas pour tout le monde, à moins que vous n’ayez la mémoire intégrale. Aussi, ne vous fiez pas trop, aujourd’hui, à ce dont vous êtes persuadé de vous souvenir (en lien avec un frère ou une soeur), il est très possible que vous vous trompiez.

Sagittaire

La Lune et votre cher Jupiter étant en dissonance, vous aurez des impressions et des sensations qui prendront trop d’ampleur. Méfiez-vous en, dans la mesure où elles peuvent être faussées par ce qu’on vous a dit ou ce que vous avez lu, entendu. Vous aurez par exemple la crainte, un peu irrationnelle, de tout perdre, ou de manquer de quelque chose dont, de toute évidence, vous ne manquerez pas. Ne vous laissez pas impressionner.

Capricorne

La Lune est chez vous, 1er décan, et sa dissonance très rapide avec Jupiter peut vous inciter à valoriser un souvenir, une relation du passé. A moins que vous n’ayez un anniversaire ou autre chose à fêter aujourd’hui et que vous fassiez des efforts pour vous montrer charmant et jovial, alors que vous n’êtes pas tout à fait dans cette humeur ! Il se peut même qu’une affaire juridique traîne un peu trop en longueur et que vous en ayez assez !

Verseau

Changement d’ambiance aujourd’hui ! La Lune est en Capricorne, en dissonance avec Jupiter. Vous vous jugerez et jugerez les autres avec beaucoup de sévérité, et cela risque de vous donner un air revêche ! Soyez un peu plus bienveillant et si vous avez raté quelque chose, ne vous en voulez pas autant. Ce qui est fait est fait et en général, le Verseau se tourne plus vers l’avenir que vers le passé. Alors soyez votre signe !

Poissons

Vous pourriez en vouloir à l’un de vos proches, un ami en particulier, parce qu’il vous dira (ou vous a dit) quelque chose qui ne cadre pas avec ce que vous pensez, que vous trouvez injuste, inapproprié et, somme toute, faux. Mais vous n’oserez peut-être pas dire franchement ce que vous pensez, vous préférerez le bouder, ne pas répondre à ses appels, que de lui faire la leçon. Dites-vous que c’est la liberté d’expression qui parle...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info