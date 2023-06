L'horoscope du dimanche 12 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il est possible qu'une histoire d'argent vous tracasse, 2e décan, probablement parce qu'on vous le doit et qu'il n'est toujours pas arrivé sur votre compte en banque. Mais le Soleil étant en dissonance avec Neptune, est-ce que vous vous tracassez à cause d'une erreur de calcul, ou est-ce que vous vous faites de fausses idées ?

Taureau

Gémeaux

Le Soleil entame deux aspects que vous retrouverez la semaine prochaine. L'un (avec Saturne) vous responsabilise, l'autre (avec Neptune) vous met dans le flou. Il est donc possible que vous ayez deux situations différentes, ou alors que ce soit la même et que votre force intérieure (Saturne) lutte contre le désordre neptunien.

Cancer

Apparemment, l'harmonie du Soleil avec Neptune sera du meilleur effet pour le 3e décan, dans la mesure où vous serez en osmose avec celui/celle que vous aimez. Et vous pourriez même vous sentir relié de la même manière à la nature, aux étoiles, à l'univers en général. Une sensation de plénitude due, peut-être, à une sorte de révélation ?

Lion

Vous c'est le Soleil, soutenu par Saturne, qui vous sera favorable. Si vous n'arrivez pas à faire un choix, 3e décan, un de vos proches peut être de très bon conseil. Vous le savez si vous suivez ces horoscopes, Saturne s'oppose à vous, mais son harmonie avec le Soleil peut correspondre à un moment de sagesse, de prise de conscience.

Vierge

L'opposition du Soleil et de Neptune sensibilisera le 3e décan, comme elle l'a déjà fait début mars. Le plus profitable serait que vous arrêtiez d'idéaliser un ou votre partenaire, que vous preniez conscience du fait qu'il ou elle ne veut peut-être pas être aidé et que vous vous épuisez à vouloir le ou la "réparer" mais sans réel succès.

Balance

Vous, c'est l'harmonie du Soleil avec Saturne qui sera positive pour votre 3e décan. De bons résultats au boulot stimulent votre désir de faire encore plus et mieux. Vous êtes ainsi, les échecs vous tétanisent et n'ont pas l'effet stimulant qu'ils pourraient avoir sur d'autres. Mais les bons résultats vous donnent un fort élan.

Scorpion

La Lune est encore chez vous, en dissonance avec Saturne, essayez de ne pas cultiver votre pessimisme ou l'image négative que vous avez du monde qui vous entoure. Souvent, le Scorpion voit tout noir ou tout blanc, il ne connaît pas le juste milieu. C'est dommage, cela vous permettrait de mieux réguler vos humeurs !

Sagittaire

Les aspects solaires qui arrivent sont contradictoires et vous voient à la fois sévère et laxiste. Il semble que ce sera du genre : " faites ce que je dis, pas ce que je fais ", 3e décan. Toutefois, les planètes en question vous regardent depuis plusieurs mois, c'est donc un situation que vous connaissez bien et qui, pour l'instant est un peu moins active.

Capricorne

Vénus et Uranus étant aujourd'hui encore en conjonction et en bon aspect avec votre 2e décan, il n'est pas impossible que vous soyez surpris par vos sentiments. Ou par ceux de l'autre. Toutefois, sur le plan personnel, intime, on peut aussi penser que vous vous sentez plus séduisant, plus libre d'utiliser votre pouvoir de séduction.

Verseau

3e décan, le bon aspect entre le Soleil et Saturne semble indiquer que vous êtes sur le point d'atteindre un objectif, ou que vous nourrissez de sérieuses ambitions. Saturne étant chez vous depuis le mois de mars, l'un de vos projets a pu prendre plus de temps que prévu, mais il n'empêche qu'il est, ou sera, une vraie réussite.

Poissons

Surveillez la future dissonance entre le Soleil et Neptune, 3e décan, certains souvenirs peuvent vous revenir, mais attention, ce sont peut-être de faux souvenirs. Il arrive en effet, soit qu'on en mélange plusieurs pour n'en faire qu'un et que cela crée une confusion des dates, ou qu'on confonde la réalité avec un fantasme.

