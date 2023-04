Que réservent les astres à la Balance au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 septembre au 23 octobre.

Climat général

Le Taureau, et avec lui Vénus, règnent sur ce mois de mai, en tout cas jusqu'au 21. Ce signe représente vos finances et ce que vous en faites. Il ne s'agit pas de votre paye, mais d'un remboursement, d'un bonus, de quelque chose en plus. Cependant, Jupiter entre en Bélier, et cette histoire d'argent concernera peut-être votre conjoint à qui on peut réclamer injustement une forte somme.

Vie quotidienne

2e et 3e décans, jusqu'au 24, Mars en Poissons va vous demander des efforts parce que, apparemment, vous serez noyé sous trop de travail, ou alors vous serez moins en forme pour bosser. En tout cas, vos résultats ne vous conviendront que très moyennement, surtout entre le 8 et le 20 (3e décan). 1er décan, ça va chauffer à partir du 20 : la rencontre Jupiter/Mars vous expose à la colère d'un partenaire ou c'est vous qui serez en colère : ça passe ou ça casse.

Vie amoureuse

Vénus étant face à vous presque tout le mois (jusqu'au 28), chaque décan à son tour, vous ferez sans cesse des efforts pour que votre couple soit en harmonie ou pour faire une rencontre si vous êtes célibataire. Vous aurez besoin de l'autre parce qu'il ou elle sera un stimulant pour vous - ou alors c'est vous qui le/la stimulerez, vous sentirez que c'est votre rôle. Mais attention, car Vénus en Bélier peut aussi produire des désaccords, des petites disputes, mais vous ferez tout pour que ça s'arrange rapidement. Cela dit, l'autre ne sera peut-être pas facile à vivre.

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau a déjà eu lieu fin avril, c'est donc la pleine Lune du 16 qui sera marquante. Elle opposera le 3e décan du Taureau à celui du Scorpion, vos secteurs d'argent et c'est à son propos que vous aurez une décision à prendre. Il ne faudra pas la prendre tout seul dans votre coin, mais décider de cela à deux, avec votre partenaire qui sera hélas peu enclin à être d'accord avec vous. Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.

