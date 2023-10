Hautes-Pyrénées : 5.000 patients appelés à se faire tester contre le VIH après un défaut de stérilisation

À la suite d'un défaut de stérilisation de matériel médical pour des interventions dentaires, près de 5.000 personnes ont reçu un courrier, début octobre, les invitant à se faire tester pour les hépatites B, C et le VIH, parfois plus de dix ans après ces mêmes interventions. Cela concerne des patients des hôpitaux de Tarbes-Lourdes et de Bagnères-de-Bigorre.

Dans cette lettre, dévoilée par La Semaine des Pyrénées, Anne Ribeiro, la directrice par intérim des établissements, a ainsi écrit : "Lors de votre venue, un matériel spécifique utilisé lors de vos soins a fait l'objet d'un défaut de stérilisation. Ce défaut entraîne un risque extrêmement faible de transmission de la maladie infectieuse (...) Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant muni de ce courrier, lequel pourra vous prescrire les tests de dépistage adaptés."

Mais ces cas de défauts de stérilisation ne sont pas une première en France. En effet, ces mêmes alertes avaient été lancées à Rouen, en février 2022, et à Lyon, début 2023. Dans cette dernière ville, également 5.000 patients ont été invités à se faire dépister, a indiqué Le Progrès. Une alerte avait été donnée après un "événement indésirable survenu le 12 décembre (2022)". Une enquête avait été lancée, début 2023, qui a mis en évidence la possibilité d'un défaut dans la stérilisation d'un matériel spécifique.



