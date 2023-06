Dormir à deux améliorerait la qualité du sommeil, selon une étude

Cela peut paraître contrintuitif, mais on dort mieux à deux que tout seul. C'est le résultat d'une étude américaine publiée fin mai dans la revue Sleep. Cette étude a comparé la qualité du sommeil lorsqu'on dort seul ou accompagné : apnée du sommeil, insomnie, difficulté à s'endormir, durée du sommeil, etc. Les chercheurs américains ont également étudié des facteurs relevant de la santé mentale : stress, dépression, satisfaction au quotidien...

La conclusion de cette étude est simple : dormir à deux va avoir un effet bénéfique sur votre sommeil et votre santé mentale. Les personnes ayant déclaré avoir partagé leur lit "la plupart des nuits" au cours du mois ayant précédé l'étude, que ce soit avec son/sa conjoint(e), un membre de sa famille ou même un animal de compagnie, ont signalé moins de sévérité de l'insomnie, plus de sommeil, moins de fatigue, moins de risque d'apnée du sommeil et une latence d'endormissement plus courte que les personnes ayant déclaré n'avoir "jamais" partagé leur lit ce même mois.

"De plus, dormir avec un partenaire était associé à des indices de dépression, d'anxiété et de stress plus faibles", précise l'étude. Un cas particulier est soulevé cependant : le fait de dormir avec un enfant. Dans ce cas, les chercheurs ont constaté une hausse du stress, une plus grande sévérité de l'insomnie, moins de contrôle sur le sommeil et un risque accru d'apnée du sommeil.

