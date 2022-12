Variant Omicron : les non-vaccinés, une “complexité sur le plan éthique”, dit Rémi Salomon

“Il n’y aura plus que du Omicron en janvier”. Invité de RTL, Rémi Salomon, le président de la Commission Médicale d'Établissement de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) craint, avec le déferlement du variant Omicron, une saturation des services hospitaliers dès le début d’année prochaine.



Selon Rémi Salomon, ces “non-vaccinés” “embolisent” l’AP-HP, qui constate actuellement “80% de non-vaccinés” en service de réanimation, créant des cas de conscience chez les soignants. “Il y a une complexité sur le plan éthique. Dans le serment d’Hippocrate, il est écrit ; ‘tu soigneras tout le monde quelles que soient ses convictions’", explique-t-il. "Et on le fait. Bien entendu qu’on soigne tout le monde pareil”.

“C'est compliqué pour les réanimateurs de voir des patients non-vaccinés qui remplissent les lits et qui embolisent l’hôpital”, poursuit-il. “On est obligés de reporter les soins d’autres patients qui eux sont vaccinés.”

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info