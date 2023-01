Conflit familial : Brigitte va-t-elle réussir à renouer avec ses enfants ?

Brigitte nous avait appelés dans l'émission Parlons-Nous le 27 octobre 2021. À ce moment-là, elle venait de perdre son mari quelques semaines auparavant des suites d'une longue maladie. Ensemble, ils ont eu trois enfants, une fille aînée dont Brigitte est proche et qui était auprès d'elle et de son père pendant la maladie, et un fils et une fille, qui eux, ont pris leurs distances depuis quelques années. Bien qu'au courant de la gravité de l'état de santé de leur père, ils ne se sont pas rapprochés de leur mère.

Peu de temps avant son décès, son mari avait exprimé le souhait que leurs deux derniers enfants ne soient pas présents à ses obsèques. Brigitte a respecté sa dernière volonté et leur avait envoyé un faire-part de décès une fois que tout était fini. Elle s'est retrouvée seule à assumer les conséquences de cette décision. Où en est-elle aujourd'hui ? Caroline Dublanche a rappelé Brigitte pour prendre de ses nouvelles.

"Il est parti du principe qu'il m'a tellement vu pleurer pour mes enfants qu'il a voulu faire table rase", reconnaît Brigitte pour expliquer la décision de son mari. "Il n'avait pas à décider pour vous, je trouve", réagit Caroline Dublanche. "Je comprends sa décision. Et vous, vous le ressentez comme quelque chose de l'amour qu'il vous portait (...) Mais le problème, c'est que c'est vous qui devez assumer ça", ajoute la psychologue.

C'était leur père, c'était à eux de décider Caroline Dublanche

"Oui, mais ce n'est pas grave parce que j'avais pris la même décision que lui et je vous le dis franchement (...) Je n'en avais pas parlé (quand elle appelé l'émission, ndlr) parce que je n'avais pas envie de remuer tout ça. Je n'aurais pas accepté qu'ils soient derrière lui (lors de l'enterrement, ndlr). Ils ne méritaient pas d'être derrière lui même si c'était leur père. Il a trop souffert, mon mari", renchérit Brigitte. "C'était leur père, c'était à eux de décider quand même", poursuit Caroline Dublanche.

"Je comprends vraiment votre besoin de vous protéger, Brigitte, parce que cette situation est tellement douloureuse. Je me permets peut-être de vous conseiller un livre qui pourrait, je l'espère, vous faire du bien. C'est un livre de la psychologue Maryse Vaillant qu'elle a écrit avec Sophie Carquain et qui s'appelle Pardonner à ses enfants : De la déception à l'apaisement. Ce qui veut dire si une psychologue s'est penchée sur ce thème-là, c'est que malheureusement, le ressentiment, la colère, les manques, ça existe dans beaucoup de familles", conclut Caroline Dublanche.

