ON VOUS EN REPARLE - Le Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, des symboles et peu d'actions

ON VOUS EN REPARLE - Le Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, des symboles et peu d'actions

On se souvient tous de cette phrase de Jacques Chirac, alors président de la République : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs". Prononcée il y a plus de vingt ans, cette phrase résonne encore.

Elle a marqué le Sommet de la Terre à Johannesburg qui s'est ouvert le 26 août 2002. Le rassemblement est colossal avec 189 pays représentés et plus de 5.000 délégués. Les enjeux sont non moins colossaux : la sauvegarde de la Terre en danger.

Le Sommet dure dix jours, dix jours de discussion pour faire avancer les choses : lutte contre la pauvreté, environnement, aide au développement, voilà la feuille de route du Sommet de la Terre.

Mais les cailloux dans la chaussure se multiplient. Déjà, une figure manque à l’appel, le président américain George Bush. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela est également absent.

Les ONG, elles, disent se sentir exclues du Sommet et elles taillent une route parallèle avec leur "contre-sommet". A la fin des dix jours, le Sommet de la Terre accouche d’un Plan d’action qui n’en a que le nom et sans rien non plus sur la biodiversité.

Dans les rues de Johannesburg, on a pu voir des sculptures de glace très symboliques, des pingouins fondant au soleil. Le Sommet a réussi au moins un pari : faire parler d’environnement, alerter les populations civiles, et ce à l’échelle planétaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info