Yvelines : loin du tumulte, Élisabeth Borne visite le marché de Poissy

Annoncée en déplacement officiel, Élisabeth Borne est passée quelques instants ce vendredi 28 avril sur le marché de Poissy, avant de rejoindre l'usine Safran à Velizy, où la presse l'attendait. Et là, l'ambiance était plutôt apaisée par rapport à ces dernières semaines, pas de casseroles ni de comité d'accueil. Le déplacement a été annoncé à la dernière minute.

Élisabeth Borne a déambulé dans les allées et s'est arrêtée aux étals des fruits et légumes. La Première ministre était accompagnée de Karl Olive, ancien maire de Poissy et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Elle s'est même arrêtée pour boire un café, discuter avec les habitants.

Avec les bouchers, les poissonniers, Élisabeth Borne n'a pas parlé de la réforme des retraites mais des questions d'emploi et d'apprentissage. La visite a duré 20 minutes, puis le marché a retrouvé sa quiétude.



