publié le 29/05/2018 à 17:40

Atteint d'une bronchite depuis plusieurs semaines, le député France Insoumise François Ruffin s'est finalement décidé à se rendre chez le "toubib" de l'Assemblée Nationale, où "tu n'as même pas à sortir ta carte bancaire" explique-t-il dans une vidéo.



Une visite médicale "assez marrante" selon le député de la Somme. ""Elle me pose des questions, du genre: 'est-ce que vous faites du sport' des trucs comme ça. Je lui dis 'oui, oui, je fais du sport'" raconte François Ruffin. Une activité physique félicitée par la médecin qui lui a expliqué pourquoi elle lui posait cette question. "Ici, c'est trois kilos par an pour les jeunes hommes (...). Les députés mangent trop et ils mangent irrégulièrement" lui aurait-elle dit.

"3 kilos par an. C'est ce que prennent les jeunes députés, ici. Parce qu'ils mangent trop, et irrégulièrement. Et surtout, surtout : ils s'ennuient !" Je suis allé voir le médecin de l'Assemblée... #BDR pic.twitter.com/F2i3C6pre1 — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 29 mai 2018

Mais le réalisateur de "Merci Patron !" a aussi sa propre idée sur la raison de cette prise de poids : l'ennui. "T'as un gros risque de t'emmerder dans cette boutique, explique-t-il, (...) tu dois faire beaucoup de choses et en même temps tu fais rien". De fait, peut-être faut-il rappeler aux députés qu'il faut pratiquer une "une activité physique régulière" comme l'explique le site http://www.mangerbouger.fr.