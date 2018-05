publié le 07/05/2018 à 12:11

Peu d'images montrent François Ruffin, député du groupe La France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon, patron du parti, côte à côte samedi 5 mai lors de "La Fête à Macron" lancée par le premier sur les réseaux sociaux. Si cela pourrait relever de la coïncidence, le message envoyé confirme une mésentente de plus en plus visible entre le leader Mélenchon et l'électron libre François Ruffin, porteur d'"une forme d'autonomie qui exaspère le leader des Insoumis", selon Le Journal du Dimanche qui s'intéresse à cette division interne.



"En privé, Mélenchon ne cache pas être agacé par Ruffin", confie à l'hebdomadaire "un bon connaisseur du parti". "Mélenchon ne veut pas que des gens émergent", confirme à demi-mot "un cadre d'une formation de gauche". Comme le rappelle Le JDD, François Ruffin n'avait pas signé la charte des Insoumis.

Les rivalités iraient croissante au vu des ambitions de chacun. "Mélenchon sent que Ruffin caresse l'idée d'être un candidat à la présidentielle, explique au JDD "un connaisseur des deux hommes". Et Ruffin, très politique, a parfaitement vu que Mélenchon avait ses limites." Cela peut-il pour autant casser la dynamique des Insoumis ? Les prochaines élections "donneront une première réponse", estime ce lundi 7 mai Alba Ventura sur RTL.



L'éditorialiste note "une rivalité entre un homme politique classique qui occupe la scène depuis des décennies et n'a pas l'intention de tirer la révérence, et un homme bien plus jeune qui vient d'ailleurs". Pour elle, François Ruffin, journaliste et réalisateur, "n'a pas les mêmes codes que Jean-Luc Mélenchon et entend le faire savoir".