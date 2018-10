publié le 24/10/2018 à 15:59

Il a tapé du pied sur la table. Un eurodéputé italien, Angelo Ciocca, a écrasé sa chaussure sur les notes du commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, mardi 23 octobre. Ce dernier venait de s'exprimer, en conférence de presse, sur les raisons pour lesquelles la Commission européenne a décidé, le même jour, de rejeter le projet de budget italien, et demandé au gouvernement de la coalition populiste de lui présenter un budget révisé sous trois semaines.



Après avoir évoqué un "manque de respect" de la part d'Angelo Ciocca, Pierre Moscovici est revenu dans la matinée de ce 24 octobre en des termes plus sévères sur son geste "grotesque". "Au début on sourit et on banalise parce que c'est ridicule, puis on s'habitue à une sourde violence symbolique, et un jour on se réveille avec le fascisme. Restons vigilants ! La démocratie est un trésor fragile", a écrit l'ancien ministre français de l'Économie sur Twitter.



Matteo Salvini a fait savoir ce mercredi 24 octobre qu'il se désolidarisait de ce geste de provocation d'Angelo Ciocca, eurodéputé de la Ligue, dont il est le patron. "On ne change pas l'Europe avec des provocations", a-t-il déclaré à la radio. "Je ne veux pas sortir de l'Europe, je ne veux pas sortir de l'euro, je ne veux pas frapper les tables avec ma chaussure, mais laissez les Italiens travailler", a poursuivi l'homme fort du gouvernement italien.

L’épisode de la « chaussure ¿ made in Italy » est grotesque. Au début on sourit et on banalise parce que c’est ridicule, puis on s’habitue à une sourde violence symbolique, et un jour on se réveille avec le fascisme. Restons vigilants! La démocratie est un trésor fragile — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 24 octobre 2018