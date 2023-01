VIDÉO - Mathieu Madénian : le top 5 des choses qui ont changé en bien avec Macron

J'ai l’impression que tout le monde est tendu, que tout le monde pète des câbles. Même Denis Brogniart ! Vous avez vu ? Il est accusé de "colères folles" et de propos humiliants par d'anciennes collaboratrices. Bon, il s'est excusé, il a dit, je cite, que c'était parce qu'il était perfectionniste qu'il pétait des câbles. Et honnêtement, ce n'est pas pour le défendre, mais ça arrive à tout le monde.



Regardez, j'ai croisé Amandine ce matin, elle discutait avec un de ses collaborateurs, elle aussi, elle était très perfectionniste. C’est pour plaisanter bien sûr, ce n'était pas ce matin, c'était hier. Par contre, là, on rigole, mais j'ai une pensée pour les usagers des transports en commun, du RER en particulier… Aujourd'hui ça va être compliqué parce que nous là, on est au chaud, tranquille, avec la clim', un café et de la cocaïne. Désolé, c'est un fantasme, j'ai toujours rêvé d’être un député Renaissance.



Donc oui, une pensée pour les usagers des transports en commun. D’ailleurs la RATP a communiqué : suite à un mouvement social, retard et suppressions de RER à prévoir. Heureusement retour à la normale dès demain. En effet, la RATP nous annonce des retards et des suppressions de RER à prévoir. Donc courage à tous les gens qui vont galérer aujourd'hui dont Emmanuel Macron. Oui, j'aimerais avoir une pensée pour Emmanuel Macron. La journée va être compliquée pour lui peuchère.



Ma grand-mère me disait que quand ton oreille droite siffle, ça veut dire qu’une personne dit du mal de toi. Autant, vous dire que Manu aujourd'hui va perdre la moitié de son audition. Mais je vais un peu le défendre ce matin. Je vais vous faire un Top 5 des choses qui ont changé en bien depuis qu’Emmanuel Macron est au pouvoir.



Je vais faire un Top 3 parce qu’on est un peu pressé. Alors, en 3 des choses qui ont changé en bien depuis que Macron est au pouvoir. En fait, je vais coupler le 2 et le 3 pour simplifier. En 2, le froid est revenu quelque part, il œuvre contre le réchauffement climatique. Bon, ce n'est pas lié directement à sa politique, mais il fallait bien trouver un 2. Et en 1 je l’ai dit pour le froid ?

C’est compliqué pour lui quand même, il y a que 35% des Français qui sont satisfaits de son bilan, ce n'est pas beaucoup. Et encore, le sondage a été fait à l’Élysée. Et 72% des Français sont contre cette réforme. Et c’est marrant parce qu’au départ, il y avait que 59% des Français qui y étaient opposés.

Alors manu, il a dit, on va mieux expliquer, il faut faire preuve de pédagogie. Là, c'est passé à 66% de contre. Alors, il a dit, on va expliquer mieux, ils n'ont pas compris, c'est passé à 72%. En fait, peut-être qu’on a très bien compris ! Pas besoin d'insister, on n'est pas con. On était à 62, on passe à 64. Le pot de départ à la retraite, on va le faire au Père-Lachaise.



Tes potes seront là-devant ta tombe, "il est chouette son cercueil", "tu m’étonnes, il a super bien cotisé". Moi, je vous le dis, il faut savoir arrêter de bosser, la retraite tôt, c'est salvateur et ça peut être une bonne chose. Regardez Houellebecq, non seulement il dit n'importe quoi, mais il fait n'importe quoi aussi. Il a fait un porno, vous avez vu ? Pourquoi pas une pub pour le dentifrice ! Houellebecq dans un porno, mon Dieu.

Donc pour finir, j'aimerais avoir une pensée pour toute l'équipe technique de ce film, le réalisateur, le preneur de son, l'accessoiriste, les maquilleuses qui ont dû se taper Houellebecq nu. C’est peut-être ça qu'on appelle la pénibilité au travail.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info