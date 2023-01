Grève du 31 janvier : TGV, métros, bus, avions... Ce qui vous attend dans les transports

Crédit : BERNARD JAUBERT / ONLY FRANCE / Only France via AFP

La circulation des trains sera "très fortement perturbée" mardi, pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en particulier pour les trains régionaux TER et Transilien, et sera "fortement perturbée" pour les TGV.

Mardi 31 janvier aura lieu la seconde journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. La circulation des trains sera "très fortement perturbée", en particulier pour les trains régionaux TER et Transilien, et sera "fortement perturbée" pour les TGV, a annoncé la SNCF, dimanche 29 janvier.

La compagnie ferroviaire prévoit ainsi deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur quatre sur l'axe Atlantique, un sur deux sur le Sud-Est et deux sur cinq pour les Ouigo. Concernant les trains régionaux, elle prévoit deux TER sur 10 en moyenne. En Île-de-France, un train sur trois sur les lignes A, B, H et U ainsi qu'un train sur quatre sur la ligne K, un train sur 10 pour les lignes C et D (en partie fermées, E, J, L, N, P et R).

Enfin, le trafic sera très perturbé pour les métros parisiens : Trafic normal sur les lignes 1 et 14 ; un train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses pour la ligne 4 ; 1 train sur 2 (de 5h30 à 20h) sur la ligne 2; aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30), un train sur 3 pour la ligne 7 et 7 bis, un train sur 2 pour la ligne 9 et un train sur quatre pour la ligne 12.

Aux heures de pointe (ouverture partielle), un train sur 3 pour les lignes 3 (ouverte de Pont de Levallois-Bécon à Havre-Caumartin), ligne 5 (ouverte de Bobigny-Pablo Picasso à Gare du Nord), ligne 8 (ouverte de Créteil-Pointe du Lac à Reuilly-Diderot); pour la ligne 11 (ouverte de Belleville à Mairie des Lilas), un train sur trois (7h30-9h30) et un train sur cinq (16h30-19h30). Et un train sur trois pour la ligne 13 (ouverte de Saint-Denis Université-Les Courtilles).

Pour la ligne 6 (ouverte de Nation à Denfert-Rochereau), un train sur trois aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 15h30-19h30); pour la ligne 10, un train sur trois (circulation ligne entière et uniquement le matin). Enfin, le trafic sera interrompu pour la ligne 3 bis.

Concernant l'avion, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé dimanche aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à l'aéroport parisien d'Orly mardi, en raison d'une grève de contrôleurs aériens. "En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir", a précisé l'Aviation civile.

Clément Beaune prévoit une "journée difficile, très difficile"

Dimanche 29 janvier, sur RTL, dans l'émission le Grand Jury, Clément Beaune a prévenu que ce sera "une journée difficile, voire très difficile dans les transports publics, car il y aura des perturbations fortes".

"Je vais tout faire, avec la SNCF, la RATP, les grands opérateurs de transports publics [...] pour qu'on limite l'impact sur la vie quotidienne et les déplacements des Français le plus possible, ça ne sera pas génial, mais on va essayer de faire au mieux", a ajouté le ministre des Transports.

Outre la journée de mardi, la CGT n'a pas exclu des actions sur le transports ferroviaire durant les vacances scolaires, qui débutent le week-end du 4 février pour la zone A.

