08/09/2018

Un échange inattendu à Marseille pour Emmanuel Macron. Le président de la République était dans la cité phocéenne vendredi 7 septembre pour s'entretenir avec Angela Merkel sur les migrants et l'avenir de l'Europe. Après son dîner avec la chancelière allemande, il s'est offert un bain de foule sur le Vieux Port, avant de tomber sur Jean-Luc Mélenchon.



"On a échangé tout à l'heure dans un échange républicain, et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec Monsieur Mélenchon", a lancé Emmanuel Macron. "On n'a pas toujours les mêmes idées sur tout (...), mais en tout cas, c'est toujours respectueux et toujours intéressant." Et le Président d'ajouter : "On a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi."

Le chef de file des Insoumis a en revanche eu du mal à assumer les propos qu'il avait tenu quelques heures plus tôt devant la presse. "Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République française, qui vient de faire voter une loi dans laquelle il est prévu qu'on peut tenir en centre de détention des familles, enfants compris, pendant 95 jours", avait-il lancé. Mais devant Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon semble gêné à l'évocation de son propos et botte en touche. "Peut-être une légère exagération marseillaise", évoque-t-il.

