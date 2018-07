publié le 27/04/2017 à 09:19

Marine Le Pen peut-elle avoir une majorité si elle est élue à la tête de la présidence de la République ? Selon Marion Maréchal-Le Pen, députée Front national du Vaucluse, "nous pouvons espérer cette majorité d'autant plus qu'après les multiples trahisons de François Fillon, de Nicolas Sarkozy et des cadres Les Républicains, beaucoup des électeurs vont voir la véritable alternative à Emmanuel Macron". Elle estime que le candidat d'"En Marche !" "n'aura pas une majorité issue de la société civile mais sera le recyclage d'une grande partie des élus de gauche et de l'extrême gauche. S'ils votent pour Macron, ils prennent le risque d'avoir une nouvelle version de la majorité de François Hollande".



Sur la sortie de la France de l'Union européenne, Marion Maréchal-Le Pen estime que réformer l'Union européenne "est une utopie". "Ça fait trente ans que tous les partis font le même diagnostic sur l'inefficacité et la nocivité de cette Union européenne. Tous promettent le grand changement mais oublient de dire aux Français que pour modifier substantiellement ces traités, il faut l'unanimité des pays membres. Cette unanimité est peut vraisemblable, voire totalement impossible. Nous proposons de partir sur des négociations".

Dans le programme de Marine Le Pen, "il y a la volonté de mettre en place un grand plan de lutte contre l'inégalité salariale qui est entre hommes et mères. À travers la lutte des stéréotypes, il y a la théorie du genre qui revient, selon une théorie idéologique qui n'a rien de scientifique. Elle explique que nous ne naissons pas homme ou femme et que nous le devenons par la contrainte de l'environnement. Ce qui nous apparaît totalement faux et qui entraîne un certain nombre de dérives assez délétères", ajoute la députée.