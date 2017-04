publié le 24/04/2017 à 00:20

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle. Selon les estimations de Kantar Sofres-One point, le candidat d'"En Marche" est en tête avec 23,8% des votes, devant la candidate du Front national avec 21,70%. François Fillon obtient 19,8%, Jean-Luc Mélenchon 19,20% et Benoît Hamon, 6,5%.



Ce moment historique auquel on ne croyait pas, avec l'éviction des deux forces qui ont gouverné la France depuis 40 ans, est arrivé. Cette personnalité, issue de nulle part et qui fait campagne sans parti est arrivé au second tour. Marine Le Pen s'est consolidée un confortable score. Ce n'est pas par inadvertance comme Jean-Marie Le Pen en 2002. Ce second tour est complètement inédit, c'est un grand bouleversement de la vie politique française. Les Français se sont aussi déplacés pour dire qu'ils ne voulaient plus de la politique comme avant", explique Emmanuel Rivière, directeur général France de Kantar Public.

"Le vote utile représente une part marginale du vote des électeurs. Plus de 80% des électeurs nous disent avoir choisi leur candidat essentiellement pour leur programme ou pour la personnalité. Ceux qui ont tenu compte du vote utile ne sont que 14% des électeurs qui ont fait leur choix avant ce weekend. Le vote utile était surtout présent chez les électeurs de gauche. Ils avaient trois candidats pour qui voter. Cette notion a fait très mal à Benoît Hamon mais a servi à François Fillon", explique Gaël Slimane, président et cofondateur d'Odoxa.