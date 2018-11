avec AFP et Thomas Prouteau

Les actes antisémites sont en très forte hausse. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe dans une tribune publiée sur Facebook ce vendredi 9 novembre. Après deux années de baisse, ils ont augmenté de 69% sur les neuf premiers mois de 2018.





"Chaque agression perpétrée contre un de nos concitoyens parce qu'il est juif résonne comme un nouveau bris de cristal", affirme le chef du gouvernement dans cette tribune publiée exactement 80 ans après la funeste "Nuit de cristal" et ses exactions nazies contre les Juifs en Allemagne, le 9 novembre 1938.

"Pourquoi rappeler, en 2018, un aussi pénible souvenir ? Parce que nous sommes très loin d'en avoir fini avec l'antisémitisme", écrit M. Philippe, évoquant les chiffres "implacables" des actes antisémites en France sur la partie écoulée de 2018.



Une modification de la loi en 2019

Après une année 2015 record, les actes antisémites avaient nettement reculé en 2016 (-58%). La baisse s'était poursuivie en 2017 (-7%) avec 311 actes répertoriés, même si elle masquait une augmentation des actes violents visant les Juifs.



Le gouvernement prépare pour 2019 une modification de la loi afin de renforcer la lutte contre la cyberhaine, en mettant la pression sur les opérateurs du Net. "Dès la mi-novembre", une équipe nationale sera mobilisable "en permanence" au ministère de l'Education nationale pour intervenir dans les établissements scolaires en appui de tout enseignant confronté à l'antisémitisme, a précisé le Premier ministre dans sa tribune.



Le récent plan du Premier ministre contre le racisme et l'antisémitisme prévoit l'expérimentation d'"un réseau d'enquêteurs et de magistrats spécifiquement formés à la lutte contre les actes haineux", qui pourrait être étendu au niveau national, ainsi qu'un dispositif de pré-plainte en ligne afin de favoriser les signalements.

385 actes antisémites depuis le début de l'année 2018

Tous les types d'actes antisémites sont en hausse : insultes, tags, menaces mais aussi les dégradations de bien et les agressions physiques. 385 faits ont été recensés depuis le début de l'année, contre 311 pour l'ensemble de l'année 2017. La hausse est donc spectaculaire mais on a très peu de détails à ce stade car le Premier ministre a livré un chiffre brut sans explication, ni aucun contexte



C'est assez inhabituel, c'est le ministère de l'Intérieur qui communique traditionnellement sur les actes antireligieux et ce matin le cabinet de Christophe Castaner n'était tout simplement pas au courant de cette tribune du Premier ministre.



Il a fallu rassembler les éléments dans l'urgence. La place Beauvau souligne que cette augmentation est en effet très inquiétante mais elle s'explique aussi par une meilleure prise en compte des actes antisémites avec la mise en place de référents dans chaque

département.