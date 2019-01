publié le 18/01/2019 à 10:39

Le lundi 21 janvier sera lancé la fashion week de Paris où seront présentées les collections printemps-été. L'occasion pour Karl Lagarfeld de donner son avis sur cet événement incontournable de la mode : "L'air de Paris va enfin devenir respirable. Les grosses dames fringuées comme des sacs à patates et les types affreux avec des costumes délavés vont disparaître le temps de cette fashion week." Mademoiselle Jade lui demande ensuite quelles en seront les tendances et le célèbre styliste est sans équivoque : "Les imprimés. Il faut des imprimés partout."



Un événement auquel sera également présent José Bové, "venu de son Larzac pour y participer". Surprise, mademoiselle Jade souligne qu'il n'est ni styliste, ni créateur. L'homme politique se défend : "Je suis permaculteur. Je vis au rythme de la nature pour protéger l'écosystème. On lance des vêtements écolos qui respecte l'environnement et la beauté de celui qui les porte." José Bové présente alors ses modèles à son interlocutrice : "Voici une robe tissée en poils de Janine, la doyenne de notre communauté dans le Larzac. Comme elle avait des poils en trop, on en a fait une jolie collection prêt à porter".

Brigitte Bardot a une nouvelle fois fait polémique dans une interview la semaine dernière. Michel Chevalet explique ses sorties houleuses par une expérimentation. En mettant une pièce de un euro dans un prototype de l'actrice, il souligne qu'elle "ingère aussitôt des propos polémiques". Le journaliste scientifique insère ensuite une deuxième pièce et de nouveaux propos polémiques ressortent de la bouche de l'actrice : "Dans dix ans, on parlera tous arabe. Moi je m'en fous, je ne serai plus là. Vivement que je me barre de ce monde de cons". Avec cette démonstration, Brigitte Bardot sort assurément des propos, qui feront parler d'eux sur les réseaux sociaux.