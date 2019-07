publié le 23/07/2019 à 09:00

Le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada (Ceta), qui doit être voté ce mardi 23 juillet par les parlementaires, divise les députés de touts bords politiques pour des questions environnementales. Dans une tribune publiée hier sur franceinfo l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a demandé aux représentants du peuple français d'"avoir le courage de dire non" et de ne pas ratifier le Ceta.

Une prise de position qui n'a pas plu à Emmanuel Macron. "Quand on s'est battu pour améliorer un texte dans une condition, on ne peut pas dire, quelques mois plus tard, le contraire, ou alors il fallait le dire quand on était en responsabilité", a déclaré le président de la République. "Je crois que le véritable idéalisme consiste toujours à regarder le réel" a-t-il ajouté, expliquant qu'il pensait que le Ceta irait "dans le bon sens", s'il est "bien mis en œuvre".

La ratification du Ceta permettrait au Canada d'importer facilement ses produits sur le sol européen. Seulement, les normes sanitaires et phytosanitaires ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Perturbateurs endocriniens, pesticides et autres substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques pourraient, via cet accord, envahir les marchés européens.