Une adhérente REM ment sur son CV et se fait démasquer par un internaute

publié le 03/09/2018 à 11:45

Sur les réseaux sociaux, il y a les internautes, les politiques, les militants et les faux comptes. Parfois, il semble que les deux derniers de la liste se rejoignent. C'est le cas d'une certaine Agnès Cerighelli.



Sur Twitter, elle se présente comme étant une "élue La République En Marche", mais aussi la présidente du réseaux féminin "iaeaufeminin.fr" et "porte-parole du Conseil national des femmes françaises". Mais ce CV est "en contradiction avec le contenu qu'elle publie sur le réseau social, mêlant Fake news et attaque ciblant Marlène Schiappa", note Le HuffPost.

Maxime Haes, un internaute militant, a décidé d'en savoir plus sur Agnès Cerighelli. Dans une série de tweets, postés le 2 septembre, il affirme que "tout est faux", concernant le profil de l'internaute. Elle n'est plus présidente du Réseau Féminin IAE depuis 2013, "après la découverte de pratiques douteuses", indique le militant.

Hallucinant.

Sur Twitter, une soit-disante Élue LREM, Présidente du Réseau Féminin IAE, Porte Parole CNFF et Elue Saint-Germain-En-Lay diffuse des fakes dans le but d’obtenir un ministère.



Tout est faux.

Laissez moi vous raconter qui est @AgnesCerighelli. pic.twitter.com/hvSTHf7Neq — M (@MaximeHaes) 2 septembre 2018

Même constat lorsqu'elle explique être porte-parole du Conseil national des femmes françaises. Maxime Haes publie un tweet du dit conseil qui demande de "rétablir la vérité" et de préciser qu'elle n'est plus porte-parole et ne peut plus s'exprimer au nom du conseil.



Est-elle vraiment élue de la majorité ? Là encore, c'est faux. Elle est adhérente La République En Marche. Elle a d'ailleurs changé depuis sa biographie sur Twitter en précisant qu'elle est "adhérente La République En Marche" et "élue à Saint-Germain-En-Laye". Au delà de CV largement exagéré, cette enquête pose la question de l'influence d'Agnès Cerighelli. Elle poste des photos d'elle avec Emmanuel Macron, mais aussi Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Elle utiliserait ainsi "de fausses cartes de visite pour participer à des événements et se rapprocher de personnes influentes. Elle s'est récemment faite passer pour conseillère du président", peut-on lire sur le profil de Maxime Haes.