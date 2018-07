Un député REM aurait agressé un responsable socialiste à coups de casque

publié le 31/08/2017 à 03:07

Violente altercation entre deux responsables politiques, ce mercredi 30 août. Selon le magazine Marianne, le député REM M'jid El Guerrab s'en serait violemment pris à Boris Faure, responsable de la Fédération des Français de l'étranger du Parti socialiste. Le premier aurait asséné deux coups de casque au second qui, touché à la tempe, se serait effondré avant d'être transporté à l'hôpital. L'incident s'est déroulé rue Broca, dans le Ve arrondissement de Paris.



Les deux hommes politiques cultivent une rivalité depuis que M'jid El Guerrab a quitté le Parti socialiste pour intégrer La République en marche en fin d'année dernière. Boris Faure a par ailleurs été directeur de campagne de l'adversaire socialiste du macroniste dans la circonscription des Français d'Afrique du Nord aux législatives, comme le détaille l'hebdomadaire.

Séparés par des vigiles

C’est en passant en scooter devant un restaurant que M'jid El Guerrab reconnaît Boris Faure. Selon un témoin de la scène interrogé par Marianne, la situation s'est rapidement envenimée : "Ils commencent à discuter et au bout de quelques minutes, le député lui assène un coup de casque très violent puis un deuxième. L'autre tombe par terre, en sang", raconte-t-il. L'altercation aurait été arrêtée par des vigiles de Paris Habitat, bailleur social situé face à la scène. "Si on ne l'avait pas arrêté, il aurait continué à le tabasser", assure l'un d'entre eux.

Un proche de M'jid El Guerrab estime dans les colonnes de Marianne que celui-ci s'est "défendu", affirmant que "Boris Faure l'a empoigné par le bras, l'a traité d'imposteur, de communautariste de merde, de sale arabe." Une version mise à mal par de nombreux témoins, qui confirment que Boris Faure a touché M'jid El Guerrab sans qualifier ce geste d'agression. "Il a dit 'sale arabe', tout le monde a entendu", raconte cependant l'un d'entre eux. Aucun des deux principaux concernés ne s'est exprimé, et M'jid El Guerrab envisagerait de porter plainte pour agression.





Après son admission à l'hôpital mercredi, l'état général de M. Faure "s'est rapidement dégradé" et il a "dû être opéré en urgence". "Les médecins ne se prononcent pas à ce stade sur les suites pour son état de santé" et "il est aujourd'hui en soins intensifs et reste sous surveillance", selon ce texte transmis par le PS.