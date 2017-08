Nicolas Hulot et Benoît Hamon en 2011 devant le palais de justice de Nanterre

publié le 30/08/2017 à 18:57

"J'ai voté pour Benoît Hamon au premier tour". Voilà la petite bombe que l'actuel ministre d'État chargé de la transition écologique a lâché mercredi 30 août au matin, invité sur France Info. Interrogé sur son la présidentielle par Jean-Michel Aphatie, Nicolas Hulot n'as pas voulu mentir aux téléspectateurs et auditeurs. C'est ainsi qu'à la question, "Avez-vous voté pour Emmanuel Macron ?", l'ancien présentateur d'Ushuaïa répond honnêtement : "Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, si je dois dire la vérité".



Pour qui, alors, l'actuel ministre d'Édouard Philippe a-t-il bien pu voter ? "Pourquoi cacher les choses ? À force de ne pas dire les choses, on finit par être suspect. J'ai voté pour Benoît Hamon au premier tour", lâche-t-il alors. Un vote qui trahit que son actuel président n'est pas son premier choix.

Il faut se rappeler qu'à l'époque de la course à l'Élysée, les écologistes derrière Yannick Jadot s'étaient ralliés au candidat socialiste, vainqueur de la primaire. D'autant que Nicolas Hulot avait eu l'occasion de critiquer la "feuille qu'a envoyée Emmanuel Macron à tous les potentiels électeurs avant le vote" du second tour, rappelle Le Lab, "il y a une ligne sur la transition écologique. On voit que ce n'est pas une priorité dans son programme, que cela reste une variable", avait-il déclaré.