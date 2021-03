Uber : l'exécutif favorable à un statut de chauffeur salarié en France

Le Grand Jury de Laurent Berger et Alain Griset

et Marie-Pierre Haddad

publié le 21/03/2021 à 16:03

Uber va octroyer à ses chauffeurs britanniques le statut de travailleurs salariés, avec salaire minimum et congés payés, une première mondiale pour la société américaine et un chamboulement du modèle des plateformes numériques au Royaume-Uni.

Le géant américain de réservation de voitures a annoncé dans un communiqué que l'ensemble de ses plus de 70.000 chauffeurs dans le pays peuvent bénéficier de ces avantages depuis le 17 mars. Il s'agit d'un profond changement pour Uber dont les conducteurs étaient jusqu'à présent des travailleurs indépendants.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le ministre délégué aux PME et ancien chauffeur de taxis Alain Griset estime que "ce serait une bonne idée" d'appliquer cette mesure à la France. "C'est une question d'humanité et de prise en compte des hommes et des femmes qui se mobilisent sur ces métiers", a-t-il ajouté.

La loi britannique distingue le statut de travailleurs ("workers"), qui peut recevoir le salaire minimum et d'autres avantages, de celui de salariés au sens strict ("employees"), qui bénéficient d'un contrat de travail en bonne et due forme. Désormais les chauffeurs Uber au Royaume-Uni toucheront au moins le salaire minimum, auront droit à des congés payés et pourront cotiser à un plan d'épargne-retraite, auquel contribuera la société.