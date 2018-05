publié le 21/05/2018 à 08:17

Pourquoi résister à l'appel de Jean-Luc Mélenchon ? Syndicats, partis, associations... le leader de la France insoumise (FI) l'a rappelé dimanche 20 mai dans Le Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro : il souhaite une unité populaire pour sa "marée humaine" prévue samedi 26 mai, pour faire entendre les voix de l'opposition. Mais le patron de Force ouvrière Pascal Pavageau, invité de RTL ce lundi 21 mai, ne l'entend pas ainsi.



"Nous sommes une organisation syndicale, nous l'avons toujours été et nous le resterons. Là il y a un appel d'ordre politique, avec des partis politiques, (...) nous ne nous associons pas", fait savoir, catégorique, le leader de FO. Pourtant, politique et syndicalisme seront bien associés samedi 26 mai, avec un défilé conjoint des Insoumis auprès de la CGT et de la FSU. Cette décision "leur appartient", estime Pascal Pavageau.

"Nous ne faisons jamais de politique. Nous participons à un moment donné à la logique du modèle social (...) à ce débat démocratique, mais nous restons sur un champ qui est un champ syndical", martèle Pascal Pavageau. Celui-ci nuance toutefois auprès des militants FO : "les femmes et les hommes qui sont à Force ouvrière sont libres (...) Force ouvrière n'est pas directeur de consciences."