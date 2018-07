Thierry Solère, soupçonné de fraude fiscale, est sorti de garde à vue

publié le 18/07/2018 à 23:49

La garde à vue du député LREM Thierry Solère, visé depuis 2016 par une enquête à Nanterre pour fraude fiscale et trafic d'influence notamment, a été levée à 21h45 "sur avis médical", a indiqué le parquet de Nanterre dans un communiqué.



"Les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et à la vérification de certains éléments avancés par Thierry Solère (...) se poursuivent", a précisé le parquet. Les avocats de l'élu des Hauts-de-Seine, Me Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich, ont ajouté qu'il n'avait "pas été déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen".

Thierry Solère avait été placé en garde à vue mardi 17 juillet matin, à peine une semaine après la levée de son immunité parlementaire. Lui-même avait relayé cette demande de levée d'immunité pour pouvoir "être entendu" dans une affaire où il nie toute infraction. C'est à la suite d'une plainte de Bercy que le parquet de Nanterre a ouvert en septembre 2016 une enquête pour "fraude fiscale".

L'enquête concerne aussi des soupçons de "trafic d'influence, corruption, abus de biens sociaux, financement illicite de dépenses électorales et manquement aux obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)".