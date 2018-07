publié le 30/05/2016 à 12:05

Emmanuel Macron était vendredi 27 mai à Lunel, dans l'Hérault. En marge d'une visite d'une école numérique, il est interpellé par un militant de "Nuit Debout". Lors de cette scène, on voit le militant en question expliquer au ministre qu'il alterne chômage et intérim, et qu'il n'a jamais pu se payer un costume" comme celui que porte Emmanuel Macron. Ce dernier lui répond : "Vous n'allez pas me faire peur avec votre T-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler".



"Beaucoup ont glosé sur cette réplique, le T-shirt contre le costard, la noblesse face au tiers-état : cela est malhonnête, et cela s'appelle une manipulation", dénonce Pascal Praud. "Savez-vous ce qui était "écrit sur le T-shirt ? 'Freedom Palestine'. C'est sans doute pour cela que le ministre dit au militant 'Vous n'allez pas me faire peur avec votre T-shirt'", poursuit le journaliste.

"En revanche quand Emmanuel Macron rajoute 'La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler', là il révèle un préjugé de classes qui est interprété comme un mépris de castes. Dans le monde de Macron, travailler c'est porter un costard", ajoute Pascal Praud. "Conclusion : méfions-nous des images comme des paroles, et les préjugés ont la vie dure. On se présente moderne, différent, ouvert, et parfois on réagit avec des réflexes d'autrefois", dit-il enfin.