publié le 28/05/2016 à 12:31

Emmanuel Macron est allé vendredi à la rencontre de jeunes élèves d'une école du numérique de Lunel (Hérault) afin de "montrer un autre visage" d'une ville qui a perdu au moins huit de ses jeunes en Syrie. Mais le ministre de l'Économie a été chahuté par des opposants à la loi Travail. Ils l'ont interpellé sur son patrimoine : "Vous, avec votre pognon, vous achetez des costards", a lancé quelqu'un dans la foule.



Ce à quoi le ministre a livré une réponse assez surprenante : "Vous n'allez pas me faire peut avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler", peut-on voir et entendre dans une vidéo isolée par BFMTV (ci-dessous).

Une sortie très peu appréciée sur les réseaux sociaux, avec de nombreux internautes choqués par la violence et la méprise de la phrase lâchée par le ministre. Le mot-clé #UnTShirtPourMacron a été largement partagé sur Twitter, et a été un des hashtags les plus utilisés en France à la suite de cet échange musclé qui a refroidi l'ambiance à Lunel.