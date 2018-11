Taxes sur les carburants : "Macron mène une politique qui heurte", juge Mazerolle

publié le 02/11/2018 à 20:05

Le sondage publié ce matin par Le Figaro est très inquiétant pour Emmanuel Macron, il montre la colère des Français contre les hausses des taxes sur les carburants, et ils sont nombreux à trouver justifié l’appel à bloquer les routes le 17 novembre prochain. Tout cela illustre les contradictions du chef de l'État.



Il a eu raison dans son interview à Ouest-France de pointer les ressemblances avec les années 1930. De souligner le risque de démembrement de l’Europe, confrontée à la poussée populiste. Mais la remarque vaut aussi pour lui. Il contribue lui aussi à cette poussée. Il mène une politique qui heurte, souvent justifiée par des propos arrogants, qui jette bon nombre d’électeurs dans les bras de ceux qu’il combat.

La hausse des taxes sur le carburant est un bon exemple. Bien sûr que les impôts provoquent immédiatement une levée de boucliers. Mais dans le cas présent, la colère est d’autant plus forte que la taxe pour l’essentielle n’est pas consacrée à la transition énergétique. Elle ne sert pas le motif pour lequel elle a été prélevée. De plus, elle n’est pas accompagnée par un plan stratégique de politique économique et environnemental qui donnerait un cap à la société.