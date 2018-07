publié le 30/04/2016 à 11:24

Le Pen père et fille n’arrêtent plus de se déchirer. Cette famille part en sucette, le FN va remplacer la flamme sur les affiches par un Pierrot Gourmand. Ils ne peuvent plus se saquer, à coté les serbes et les croates, c’était un match de foot amical.



L’an dernier Jean-Marie, 87 ans, avait gâché le meeting de sa fille en déboulant sur scène en parka de pêcheur de thon, tous les spectateurs avec des problèmes de vue s’étaient dit "Qu’est-ce qu’il fout là, Georges Pernoud ?" Il est increvable, si Jean-Marie Le Pen avait fait un bébé à Elizabeth II, le petit vivrait jusqu’en 2100. Hier il révélait en plus être un irradié de Tchernobyl ; en 86, alors qu’il prenait un bain de soleil tout nu à Cannes, le nuage lui serait tombé dessus, c’est horrible, pas le nuage, le fait que Le Pen se balade tout nu à Cannes. Moi je suis en vacances là-bas je vois ça je vote direct à gauche (on sera deux, à Cannes). C’est le souci avec les nudistes, ce sont toujours des mecs comme Le Pen qui sortent le canari de la cage, jamais des types comme Yanis Varoufakis, le grec sans sauce. Bref, il est irradié, mais il a la patate, Le Pen c’est un lézard, vous lui coupez un bout ça repousse, et il continue d’avancer.



Cette année, sa fille Marine a donc décidé de ne pas faire le défilé du 1er mai place de l’Opéra, cet édifice dans lequel les fans de David Guetta n’entreront jamais, de peur que son vieux déboule à oilpé avec un brin de muguet scotché sur le pubis. Elle organise à la place un banquet patriote, c’est comme un banquet normal sauf que celui qui prend du coq est viré, porte de la Villette. Jean-Marie, bien sûr, y est interdit, il y aura marqué, entrée réservée aux textiles.



Ce dernier a donc prévu de faire son propre rassemblement...