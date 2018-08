et Marie-Pierre Haddad

publié le 23/08/2018 à 10:48

Le député européen Yannick Jadot n'hésite plus à s'en prendre au gouvernement et en particulier à Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. Pour le tête de liste EELV aux élections européennes, "il n'est pas gangrené par les lobbies, il est le lobby".



Invité à l'antenne de RTL, ce jeudi 23 août, Stéphane Travert a réagi aux aux déclarations de l'eurodéputé. Il juge "ses propos outranciers". "Il est dans des propos tribuniciens en permanence. Je ne suis pas concerné par ses propos, j'avance. Je suis en responsabilité et je fais en sorte que nous puissions répondre aux attentes des Français", ajoute-t-il.

Concernant ses relations avec Nicolas Hulot, le ministre assure être "en phase" avec son collègue du gouvernement. Il a aussi répété à plusieurs reprises que "les engagements du président de la République" étaient les siens.