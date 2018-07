publié le 27/03/2018 à 15:18

Il s'était réjoui dans plusieurs tweets de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué dans les attaques terroristes de l'Aude vendredi 23 mars après s'être substitué à une otage. Stéphane Poussier, ancien candidat FI aux législatives, a été présenté devant le tribunal de Lisieux en comparution immédiate mardi 27 mars, il a été condamné à un an de prison avec sursis, ainsi qu'à 7 ans de privation de ses droits civiques et civils, pour "apologie du terrorisme".



Interrogé par RTL, il a tenu à exprimer ses "sincères regrets auprès de la famille d'Arnaud Beltrame" et à présenter ses "excuses aux forces de gendarmerie". "J'ai pris conscience de la brutalité de mes propos." Stéphane Poussier a par ailleurs assuré, comme devant le tribunal, être "handicapé" et "diminué". "Par moments je suis complètement irrationnel et déraisonnable", a-t-il déclaré.

Stéphane Poussier avait écrit sur Twitter : "À chaque fois qu'un gendarme se fait buter (...) je pense à mon ami Rémi Fraisse (un militant écologiste tué en 2014 par une grenade tirée par un gendarme, ndlr). Là, c'est un colonel, quel pied ! Accessoirement, encore un électeur de Macron en moins."



Il avait été interpellé dimanche 25 mars et placé en garde à vue. La France insoumise a vivement dénoncé les propos de son ancien candidat aux législatives. "Cet abruti nous porte un dommage terrible et c'est une souffrance pour nous de voir que quelqu'un a usurpé notre identité pour raconter des sottises de cette nature", avait déclaré Jean-Luc Mélenchon au Huffington Post.



Un hommage national sera rendu au gendarme Arnaud Beltrame mercredi 28 mars aux Invalides.