Pour Mélenchon, Poussier est un "abruti" qui "porte dommage" aux Insoumis

publié le 27/03/2018 à 09:47

"On est salis et indignés par cet homme." Lundi 26 mars, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur les déclarations d'un ancien candidat de la France Insoumise, Stéphane Poussier, lequel s'est réjoui du décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s'est sacrifié dans la prise d'otages terroriste dans l'Aude, vendredi 23 mars, pour sauver une caissière. "Il nous a fait du mal à tous", a déclaré au Huffington Post le patron des Insoumis à propos de Stéphane Poussier, jugé ce mardi 27 mars en comparution immédiate.



"Cet abruti nous porte un dommage terrible et c'est une souffrance pour nous de voir que quelqu'un a usurpé notre identité pour raconter des sottises de cette nature", a poursuivi Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci s'exprimait en marge d'un rassemblement visant à manifester contre le licenciement du syndicaliste de La Poste Gaël Quirante.

Stéphane Poussier, candidat insoumis du Calvados aux dernières législatives, a affirmé, après la mort du lieutenant-colonel Beltrame vendredi 23 mars dans les attaques perpétrées dans l'Aude, avoir pris "son pied" en apprenant la nouvelle. "À chaque fois qu'un gendarme se fait buter, et c'est pas tous les jours, je pense à mon ami Rémi Fraisse", a-t-il déclaré sur Twitter, suscitant un désaveu unanime de la classe politique.