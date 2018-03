publié le 25/03/2018 à 22:56

Samedi 24 mars, Stéphane Poussier, ancien candidat de La France insoumise aux législatives dans le Calvados, provoquait l'indignation générale en publiant sur les réseaux sociaux des messages dans lesquels il se félicitait de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Unanimement condamné par la classe politique et le parti pour lequel il s'était présenté, Stéphane Poussier avait fini par supprimer ses messages. Dimanche 25 mars, le procureur de la République de Caen a fait procéder à son interpellation à son domicile de Dives-sur-Mer et à son placement en garde à vue pour "apologie du terrorisme".



C'est pour ce même motif que La France insoumise, comme l'a annoncé ce dimanche soir Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, a décidé de porter plainte lundi contre Stéphane Poussier. Dans ses messages, celui-ci évoquait notamment Rémi Fraisse, ce militant qui avait trouvé la mort sur le site du barrage de Sivens en 2014. "À chaque fois qu'un gendarme se fait buter, et c'est pas tous les jours, je pense à mon ami Rémi Fraisse... Et là c'est un colonel, quel pied ! Accessoirement, encore un électeur de Macron en moins", avait-il notamment écrit dans un message publié sur sa page Facebook.

Lundi la @franceinsoumise veut porter plainte pour apologie du terrorisme contre Stephane Poussier. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 25 mars 2018

Le porte-parole de La France insoumise, Alexis Corbière, avait rapidement réagi, dénonçant des propos "abjects" et "ignobles". Le syndicat Unité SGP Police - Force ouvrière avait publié un communiqué dans lequel il déclarait qu'"il est intolérable qu'un ex-candidat aux élections législatives puisse se féliciter de la mort d'un représentant des forces de l'ordre, des sanctions doivent être prises".