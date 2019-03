publié le 05/03/2019 à 19:22

C'était l'une des informations de la journée du 4 mars. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et membre des Républicains a annoncé qu'il soutiendrait le projet d'Emmanuel Macron pour les prochaines élections européennes, prévues le 26 mai prochain.



"Il s'agit du projet européen le plus abouti. J'adhère au constat, à la vision et au projet", avait expliqué Jean-Pierre Raffarin dans les colonnes du Figaro, le soir-même de la parution de la tribune européenne du président de la République. Pour autant, l'ex-locataire de Matignon exclut de quitter le parti de droite.

Une position qui n'a pas plus à tout le monde, dans les rangs des Républicains. Invité de RTL Soir mardi 5 mars, Bruno Retailleau a d'abord reconnu qu'il existait "dans leur famille politique, plusieurs conceptions de l'Europe".

Mais le président du groupe Les Républicains au Sénat a ensuite estimé que les "Français veulent de la clarté et pas de la confusion". "On ne peut pas vouloir le rassemblement et aider Emmanuel Macron à disloquer la droite et le centre", a-t-il fustigé.