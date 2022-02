Soupçon d'emploi fictif de Fabien Roussel : "Ce n'était pas trop net", reconnaît l'élu l'ayant employé

Un enregistrement fatal pour le candidat communiste à la présidentielle ? Vendredi 25 février, Mediapart a publié l'enregistrement audio de l'ancien député Jean-Jacques Candelier qui peut paraître troublant. "Pour être honnête, ce n'était pas trop net. C’est pour ça qu’on a bien fait d’arrêter". Quelques jours plus tôt, le média d'investigation en ligne a publié une enquête mettant en cause l'actuel candidat à la présidentielle Fabien Roussel dans ce qui serait un emploi fictif.

Le 21 février dernier, Mediapart explique n'avoir trouvé aucune preuve du travail de Fabien Roussel en tant qu'assistant parlementaire auprès de l'élu communiste Candelier. Il aurait été employé entre 2009 et 2014, selon l'enquête de nos confrères et les confirmations des deux hommes concernés. Par la suite, ni le candidat à la présidentielle, ni l'ancien député du Nord n'ont pu fournir document prouvant un travail, selon nos confrères. Ces derniers ajoutent que le salaire perçu sur cinq ans par Fabien Roussel représente au total environ 180.000 euros.

L'enregistrement publié serait issu d'une conversation entre Jean-Jacques Candelier et une autre personne, en 2018. Après le départ de l'élu nordiste de l'Assemblée nationale. Dans la foulée des premières révélations, Fabien Roussel avait tenté de relativiser. "À un mois et demi du premier tour, un truc qui sort comme ça, je me suis dit, sereinement, 'c'est le jeu'", avait-il expliqué.