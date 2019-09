The Guardian / AFP

publié le 16/09/2019 à 12:26

Au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Nicole Belloubet a déclaré être favorable à l'accueil d'Edward Snowden en France. Le lanceur d'alerte, inculpé aux États-Unis pour espionnage et vol de secrets d'État, est aujourd'hui réfugié en Russie. Il demande désormais l'asile en France.

La ministre de la Justice serait prête à ce qu'on lui ouvre la porte, mais l'Élysée n'est pas sur la même ligne. D'après nos informations, il s'agit là d'une position personnelle de la ministre de la Justice. "Rien n'est tranché", indique un conseiller d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois qu'Edward Snowden réclame à la France l'asile politique. Il l'avait déjà fait sous François Hollande et n'avait pas obtenu gain de cause. Et rien ne dit maintenant, que cette nouvelle demande change la donne.

Au contraire, dit un proche du chef de l'État, il est peu probable que Paris réponde favorablement pour des raisons diplomatiques vis-à-vis des États-Unis. En effet, outre-Atlantique, Edward Snowden est poursuivi pour espionnage et vol de secrets d'État, après ses révélations sur l'espionnage américain à grande échelle. En l'accueillant sur son sol, la France se mettrait à dos Washington. Pas sûr qu'Emmanuel Macron veuille s'y risquer après un G7 à Biarritz où il a tout fait pour se rapprocher de Donald Trump.