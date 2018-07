et AFP

publié le 30/04/2018 à 09:55

La réponse à Pascal Pavageau ne s'est pas fait attendre. Dimanche 29 avril, le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, demandait un moratoire sur la réforme de la SNCF.



Le rapporteur du projet de loi sur la SNCF lui répond ce lundi 30 avril par un grand "non". "Pas de moratoire", assure Jean-Baptiste Djebbari sur CNews. "Cette réforme, elle est nécessaire pour les cheminots", justifie le député REM de Haute-Vienne.

Geler la réforme et reprendre les discussions : tel est ce que demandait le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, Pascal Pavageau, dans Le Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 29 avril. "Si vous voulez que les choses se tassent, vous gelez la réforme et vous reprenez le dialogue, vous prenez le temps", a déclaré le successeur de Jean-Claude Mailly. "Puisque le Premier ministre souhaite reprendre les discussions, qu'il les reprenne sereinement", a-t-il ajouté.

Nous n'allons pas nous asseoir sur ce que nous avons voté à l'Assemblée Jean-Baptiste Djebbari, rapporteur du projet de loi sur la SNCF Partager la citation





"L'ouverture à la concurrence a été votée dans le quinquennat précédent. C'est une demande des régions, et la situation de la SNCF est très dégradée", rétorque sans ambages Jean-Baptiste Djebbari sur CNews le lendemain."Nous n'allons pas nous asseoir sur ce que nous avons voté en première lecture à l'Assemblée la semaine dernière", a-t-il prévenu.



Ce contexte ne vas pas faciliter l'instauration d'un climat de confiance entre le nouveau leader de Force ouvrière et le gouvernement. "Pascal Pavageau a une approche très 'convergence des luttes, rapport de force' qui n'est pas notre méthode. Cela va finir par nous faire regretter Jean-Claude Mailly qui avait une approche assez constructive", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari.