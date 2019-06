et Marie-Pierre Haddad

publié le 17/06/2019 à 08:21

Depuis dimanche, et pour une dizaine de jours, 2.000 jeunes de 16 ans vont expérimenter la concrétisation d'un projet cher au chef de l'État : un Service national universel (SNU), doté d'objectifs très ambitieux, et que devront accomplir à terme tous les jeunes.



Le SNU est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Un secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal, a été nommé en octobre 2018 pour piloter ce projet.



Invité à l'antenne de RTL, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse explique que "les jeunes sont représentatifs de la diversité de la jeunesse. Il n'y a pas que des décrocheurs, mais des lycéens, des apprentis (...) des jeunes en situation de handicap. Il y a un objectif très fort qui est celui de la mixité, du brassage entre les jeunes qui viennent de territoire radicalement différents".

Gabriel Attal ajoute : "Les jeunes ont envie d'être formés. Il y a quelques mois il y a eu des inondations très graves dans le sud de la France, spontanément une centaine de jeunes s'est retrouvés pour venir en aide aux personnes qui avaient été sinistrés (...) Ma conviction c'est que tous les jeunes ont envie d'être formés (...) Les jeunes ont envie d'être utiles".