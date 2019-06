Pass Culture : comment obtenir ces 500 euros ?

publié le 06/06/2019 à 07:03

500 euros offerts à 150.000 jeunes dans 14 départements. Le pass Culture est désormais disponible pour tous les jeunes de 18 ans dans 9 nouveaux départements : l’ensemble de la région Bretagne (les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan), les Ardennes, le Doubs, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Val-de-Marne et le Vaucluse. Ce dispositif s'étend, après une première phase de test lancée en février 2018 dans 5 départements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane, Hérault et Seine-Saint-Denis), pour 12.000 jeunes.



Ces derniers doivent s'inscrire sur le site spécialement créé pour le Pass. Après vérification de leur éligibilité, les 500 euros sont crédités. Le jeune est alors invité à télécharger l'application pour téléphone portable. Grâce à la géolocalisation, il peut voir les offres des acteurs culturels à proximité. Il peut sélectionner l'activité de son choix, et la payer directement depuis l'application. Le montant est déduit automatiquement des 500 euros crédités.

Cette somme est utilisable "parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques…". Plus de 16.000 réservations d'offres culturelles ont déjà été réalisées depuis le lancement du pass Culture selon le ministère de la Culture. Les plus plébiscitées sont les livres avec près de 6.000 commandes, suivis des concerts et festivals de musique, de la musique en ligne et des vidéos.