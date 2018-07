Sandrine Rousseau était l'invitée de RTL

publié le 29/09/2017 à 07:00

Au-delà de l'affaire médiatique, elle souhaite raconter son histoire, celle qu'elle a "intimement vécue". Sandrine Rousseau a brisé la loi du silence en accusant, avec trois autres élues écologistes, Denis Baupin de harcèlement et d'agressions sexuels. L'ancienne porte-parole Europe Écologie-Les Verts a publié le 27 septembre dernier son livre Parler, aux éditions Flammarion.



Après la première plainte classée sans suite, à cause de la prescription, Sandrine Rousseau y raconte ce qui est rapidement devenue "l'affaire Baupin". "Mon histoire méritait d’être rendue publique. Pas le récit médiatique de l’affaire tel qu’il a pu être fait, mais mon histoire à moi, celle que j’ai intimement vécue. Un jour, Denis Baupin m’a plaquée contre le mur en me tenant par la poitrine et a cherché à m’embrasser. Je n’ai jamais gardé ça secret mais, pour autant, personne ne m’a entendue, ou n’a voulu m’entendre", a-t-elle confié à 20 minutes assurant avoir besoin de "mettre des mots sur ce qui s'est passé".