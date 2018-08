publié le 30/08/2018 à 08:26

Une course contre la montre se joue en Europe. Dans 9 mois ont lieu les élections européennes, avec en toile de fond le dossier sur les migrants, les dirigeants du continent s'affrontent. Notamment avec Emmanuel Macron d'un côté et de l'autre l'italien Salvini et le hongrois Orban.



Quand on pense qu’ils vont se retrouver sur la même photo lors du prochain Conseil européen en septembre. L’affrontement a été assez brutal ces jours-ci, à distance, mais quand même violent. Ils s’étaient déjà opposés plusieurs fois. L’italien Salvini avait traité Emmanuel Macron d’"arrogant" qui avait qualifié les partis populistes de "lèpre nationaliste". Le ton ne cesse de monter depuis 3 mois (depuis l'arrivée du premier bateau Aquarius), mais là c’est la première fois qu’ils s’invectivent aussi directement.

Emmanuel Macron était au Danemark, et il se rend en Finlande. Quant au ministre italien de l’Intérieur Matteo Salvini, il recevait le premier ministre hongrois Victor Orban à Milan. Les deux leaders nationalistes ont accusé le président français d’être le "chef de file des partis pro-migrants". Mais surtout ils ont ni plus ni moins désigné Emmanuel Macron comme leur "cible".