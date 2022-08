Salaires des profs, lycées, orientation : ce qu'il faut retenir des annonces de Macron

Plus question de faire débuter un enseignant à moins de 2.000 euros net par mois. Emmanuel Macron a annoncé, ce jeudi 25 août, que la revalorisation des salaires va se poursuivre. Le président de la République s'exprimait devant les recteurs et rectrices à la Sorbonne et a dressé un tableau très sombre de la situation.

Au Grenelle de l'éducation, "vous avez (...) commencé une revalorisation générale de la rémunération il y a 2 ans, qui sera poursuivie, en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros nets" et qui "permettra environ 10% d'augmentation de la rémunération par rapport au statu quo", a expliqué Emmanuel Macron.

Devant les pontes de l'Éducation nationale qui l'écoutaient religieusement, le président de la République a d'abord dressé un bilan noir, non pas pessimiste mais lucide de l'école. "Le constat lucide est que nous avons encore trop d'élèves malheureux, trop de parents d'élèves anxieux, de professeurs désabusés ou qui ont le sentiment d'avoir parfois perdu le sens de la mission d'autrefois, de ne pas être reconnus comme ils le devraient et d'entreprises qui ne trouvent pas de jeunes formés. Et compte tenu du constat cruel que je viens de faire, ça veut dire que quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective", a déclaré Emmanuel Macron.

Dans la foulée, le chef de l'État a ainsi annoncé le lancement le 8 septembre du Conseil national de la refondation. Une refondation qu'il veut voir partir du bas des professeurs en signant avec eux un pacte de confiance. "Ce pacte est pour les enseignants, pour celles et ceux qui veulent s'engager dans le suivi individualisé, dans des missions supplémentaires, dans des tâches d'encadrement permettra une rémunération supplémentaire jusqu'à 20%", a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter : "C'est pourquoi nous avons commencé une revalorisation générale de la rémunération qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2.000 € net et qui permettra environ 10% d'augmentation de la rémunération pour nos enseignants et là de manière totalement inconditionnelle".

Mettre le paquet sur l'orientation

Autre annonce forte faite par le chef de l'État sur l'orientation. Il souhaite la création d'un fond d'innovation pédagogique d'au moins 500 millions d'euros. Une enveloppe qu'Emmanuel Macron veut voir être dépensée, "au plus vite". Concrètement, chaque école pourra lancer des idées et des demandes au rectorat. Deux exemples ont été cités : un laboratoire de mathématiques ou la classe fixe flexible. L'objectif du président est clair : faire des jeunes plus heureux. Et les recteurs sont prévenus, ils doivent être des facilitateurs et surtout pas des obstacles.

Réarrimer le lycée professionnel au monde du travail

Emmanuel Macron a ensuite annoncé vouloir mettre en place une "transformation profonde" des lycées professionnels passant par le développement "des temps de stage d'au moins 50%", qui seront mieux rémunérés. L'objectif sera aussi de "réarrimer très en profondeur et en amont le lycée professionnel avec le monde du travail", a précisé le chef de l'État.

Le président de la République a indiqué qu'il s'agissait d'une réforme à laquelle il tient "beaucoup", car elle s'inscrit dans "une transformation profonde en confiant au lycée professionnel l'autonomie, les moyens d'innover, de mieux préparer les jeunes au monde de l'entreprise".

