RN : le parti dit avoir remboursé intégralement son prêt russe

La saga du fameux prêt russe du Rassemblement national est sur le point de se terminer. Le parti d'extrême droite a affirmé mardi 19 septembre dans un communiqué avoir "remboursé par anticipation son emprunt", qu'il traînait comme un boulet depuis des années. L'information avait été dévoilée initialement par Le Figaro. Le RN avait contracté en 2014 un prêt de 9,4 millions d'euros auprès d'une banque tchéco-russe, les établissements français refusant selon lui de lui prêter de l'argent. La banque avait fait faillite et la créance avait été successivement rachetée par des sociétés russes.

Au fil des ans, ce prêt est devenu l'un des angles d'attaque récurrents des adversaires politiques du RN, qui pointent régulièrement du doigt les relations du parti d'extrême droite avec la Russie. Le président Emmanuel Macron avait ainsi estimé, lors du débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2022, que Marine Le Pen parlait "à (son) banquier quand elle parle de la Russie".



Un remboursement permis par les législatives de 2022

Le RN précise avoir "honoré le remboursement du solde de son prêt pour un montant de 6.088.784 euros, capital et intérêts inclus", plus de cinq ans avant l'échéance de décembre 2028. Le patron du parti Jordan Bardella avait fixé début juillet l'objectif de rembourser avant la fin de l'année 2023, selon une information de RTL et du Parisien. Un objectif rempli grâce aux élections législatives de 2022. En faisant élire 88 députés, le RN a renfloué ses caisses d'environ 5,2 millions d'euros par an, au titre du financement public des partis politiques.

Le prêt russe était revenu sur le devant de la scène à la fin de l'année 2022. Une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères avait été lancée à l'initiative du RN lui-même, afin de répondre aux accusations sur ses liens avec la Russie. La rapporteure de la commission, membre de la majorité présidentielle, avait en juin dernier qualifié dans ses conclusions le RN de "courroie de transmission" de la Russie.

