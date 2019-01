Richard Ferrand est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 23/01/2019 à 16:36

Les "gilets jaunes" ont assuré leur intention continuer à se mobiliser dans les rues. Le gouvernement attend l'acte XI de la manifestation, sur fond de grand débat national. Pour plus d'un Français sur deux (56%), le thème prioritaire du grand débat national est "la fiscalité et les dépenses publiques", selon un sondage OpinionWay pour RTL, Le Figaro, LCI.





Les thèmes prioritaires, une semaine après le lancement du grand débat, sont pour 56% des sondés "la fiscalité et les dépenses publiques", bien loin devant "la démocratie et la citoyenneté" (16%), "l'organisation de l'État et des services publics" (15%) et "la transition écologique" pour 11%.

