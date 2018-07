Richard Ferrand : chez La République En Marche, on redoute un "feuilleton"

Loïc Farge

publié le 31/05/2017 à 07:31

Les membres du comité politique de La République En Marche étaient réunis mardi 30 mai au soir autour de Gérard Collomb. Ils ne s'étaient pas retrouvés tous ensemble depuis l'entre-deux-tours de la présidentielle. C'est donc le ministre de l'Intérieur et son directeur de cabinet, Jean-Marie Girier, l'une des chevilles ouvrières de la campagne d'Emmanuel Macron, qui les avait invités Place Beauvau autour d’un petit buffet.



Parmi la cinquantaine de participants, quelques autres membres du gouvernement, comme Christophe Castaner, le nouveau porte-parole, Jacques Mézard, le nouveau ministre de l'Agriculture, ou encore Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, mis en cause depuis une semaine dans une affaire de favoritisme supposé. Si le président de la République n'est pas passé, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, était en revanche présent, tout comme d'autres membres de son cabinet. Et comme son épouse, Brigitte Macron, qui n'a pourtant jamais eu l'habitude de participer au comité politique du mouvement.

Officiellement, pas de débats cette fois-ci sur la stratégie politique de La République En Marche ou même sur l'actualité. Seul Gérard Collomb a pris la parole devant tout le monde au début de ces retrouvailles. Il s'est félicité longuement des premiers pas du nouveau chef de l'État, avant d’avoir un mot de solidarité et de soutien à l'intention de Richard Ferrand face à "l'épreuve" à laquelle il est confrontée. L’ancien secrétaire général de La République En Marche est apparu "meurtri", selon plusieurs participants. Il a d’ailleurs échangé en aparté avec Brigitte Macron.

Officieusement le sort de Richard Ferrand a occupé une bonne partie des discussions qui ont suivi, reconnaissaient mardi soir certains participants, notamment chez les candidats aux élections législatives. "Pour l’instant les sondages sont bons, mais ce qui inquiète c’est que ça devienne un feuilleton", nous a-t-on confié.