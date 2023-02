Ce vendredi 17 février, les députés écologistes ont dénoncé à l'AFP un "raté stratégique de LFI" sur la réforme des retraites, le parti de Jean-Luc Mélenchon ayant freiné l'examen à l'Assemblée de l'article clé sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans.

En effet, les élus du mouvement de Jean-Luc Mélenchon ont déposé des milliers d'amendements qu'ils ont choisi de ne pas retirer, enterrant de fait l'examen de l'article 7, relatif au report de l'âge légal 64 ans, d'ici vendredi minuit. Alors que alliés de la Nupes, eux, ont retiré l'ensemble de leurs amendements déposés avant l'article qui sert de clé de voûte de la réforme entre mercredi et jeudi.

"La Nupes, ça fonctionne quand on travaille de manière concertée", a insisté la présidente du groupe écologiste Cyrielle Chatelain, lors d'un entretien avec l'AFP. "Il y a un effort à faire pour passer de LFI à la Nupes". Sandrine Rousseau, elle, appelle à un "acte II de la Nupes". "On avait l'avantage, on aurait dû tout faire pour aller à l'article 7. On aurait dû à ce moment-là accélérer", a poursuivi la cheffe de file du groupe écologiste sur ce texte.

Divergences stratégiques

"On va laisser le débat au Sénat et à la commission mixte paritaire, mais surtout on va laisser le bébé à la rue. Le 7 mars, il faut vraiment qu'il y ait une grève générale d'ampleur", a plaidé la députée de Paris.

Jeudi 16 février, le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon avait appelé les députés à ne pas se "précipiter" vers l'article clé de la réforme en tançant les alliés communistes. "Incompréhensible retrait des amendements du PCF. Pourquoi se précipiter à l'article 7 ? Le reste de la loi ne compte pas ? Hâte de se faire battre ?", avait critiqué ce dernier sur Twitter, révélant au grand jour les divergences stratégiques au sein de la Nupes.

