publié le 13/02/2020 à 16:00

Deux Français sur trois (67%) sont favorables à l'organisation d'un référendum sur la réforme des retraites et une majorité rejetterait un système par points, selon un sondage Ifop publié jeudi 13 février.

L'enquête a été réalisée en ligne du 11 au 12 février auprès de 1.001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur se situe de 1,4 à 3,1 points. Parmi les personnes interrogées, 32% se disent "tout à fait favorables" à un référendum et 35% se disent "plutôt favorables". À l'inverse, 33% n'y sont pas favorables, selon cette enquête réalisée pour L'Humanité et La Marseillaise.

Les proches de LFI et du PCF (84%) ainsi que ceux du RN (76%) sont les plus favorables à l'organisation d'un référendum par le président de la République, devant ceux du PS (69%) et des Républicains (54%). Seuls les sympathisants de La République en Marche y sont majoritairement hostiles (55% contre).

Si référendum il y a, 56% des personnes interrogées et inscrites sur les listes électorales, voteraient contre l'instauration d'"un système universel de retraites par points", tel que proposé par Emmanuel Macron et le gouvernement. 44% y seraient en revanche favorables, notamment parmi les proches de LaREM (85%) et de LR (65%).

Les partenaires sociaux étaient reçus ce jeudi par le Premier ministre pour "faire un bilan" des concertations sur la réforme, avant la reprise des débats à l'Assemblée nationale et de la "conférence de financement" la semaine prochaine.